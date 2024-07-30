Выборы в Венесуэле закончились протестами внутри страны и напряженностью в отношениях с международными партнерами

«В Венесуэле избран новый президент, его зовут Эдмундо Гонсалес Уррутия. Победа была абсолютной. Мы победили во всех штатах страны», — объявила вечером в понедельнике лидер оппозиции Мария Корина Мачадо. Ее движение получило результаты голосования на 73 процентах избирательных участков страны и опровергло заявления правительства о победе Николаса Мадуро. Эти результаты показали, что оппонент Мадуро, Эдмундо Гонсалес, получил на 3,5 миллиона голосов больше, чем президент.



Решение избирательной комиссии объявить о победе, но не обнародовать подробные результаты голосования, как это обычно делалось на прошлых выборах, усилило среди многих венесуэльцев и международных наблюдателей ощущение, что выборы, по сути, были украдены.



Как пишет The New York Times, в понедельник в столице Венесуэлы Каракасе вспыхнули протесты, сотни молодых людей прошли по улицам в знак протеста против фальсификации и выборов и захвата власти на очередной срок Мадуро. Большие группы молодых людей прошли более пяти миль по главным дорогам, срывая предвыборные плакаты Мадуро и скандируя: «Они нас ограбили!» Другая группа из сотен человек пыталась добраться до президентского дворца, поджигая по пути шины. Военные открыли огонь в воздух, а полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать людей.



США и другие страны осудили официальные результаты, которые не соответствовали статистическим оценкам наблюдателей. В 2018 году после такой же сомнительной победы Мадуро администрация Трампа ввела ряд жестких экономических санкций против нефтяной промышленности Венесуэлы. Администрация Байдена отменила некоторые из этих санкций в обмен на обязательство правительства Мадуро работать над проведением конкурентных выборов. Теперь США могут вернуться к более жестким мерам.



С осторожными заявлениями о «беспристрастной проверке результатов» выступили даже соседние Бразилия и Колумбия, которые ранее поддерживали Мадуро. На что правительство Венесуэлы объявило о высылке дипломатических представительств семи латиноамериканских стран, осудивших официальные результаты выборов. Власти также объявили о проведении расследования в отношении ведущих лидеров оппозиции, обвинив их во взломе избирательных компьютерных систем.



Избирательная комиссия до сих пор не опубликовала результаты на своем сайте, нарушив регламент. Свидетели голосования от оппозиции на многих избирательных участках также не были допущены сотрудниками избирательной комиссии и солдатами к бумажному подсчету результатов, что является нарушением закона.



Мария Мачадо сообщила, что волонтеры оппозиции отсканировали и разместили в интернете бумажные результаты подсчета голосов, чтобы все желающие могли ознакомиться с доказательствами. В ответ министр юстиции Венесуэлы Тарек Сааб заявил, что правительство расследует акты вандализма в отношении правительственных объектов, и сообщил, что три лидера оппозиции, включая Мачадо, находятся под следствием по обвинению во взломе избирательной системы Венесуэлы.



Фото: AP