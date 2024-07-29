Художницу Сашу Скочиленко, которую приговорили к 7 годам колонии за антивоенные ценники, этапировали из СИЗО Петербурга

Художницу Сашу Скочиленко, осужденную по делу о «фейках» об армии, этапировали из СИЗО-5 в Петербурге, об этом сообщила ее группа поддержки.

Вчера из СИЗО было получено письмо, в котором сообщалось, что «адресат убыл в другое учреждение», по данным группы поддержки, ее этапировали в Москву. Причина, по которой художницу увезли, неизвестна. Также официально не было сказано, куда этапировали художницу. Более того, для защиты Скочиленко эта новость стала неожиданностью.

В ноябре прошлого года Василеостровский районный суд Петербурга назначил Скочиленко семь лет колонии, признав виновной в распространении военных «фейков» по мотиву «политической ненависти» за антивоенные ценники в магазине. Уголовное дело возбудили из-за того, что в марте 2022 года она поменяла ценники в супермаркете «Перекресток» на бумажки с информацией о количестве жертв войны в Украине и призывами остановить ее. По версии следствия, она действовала с целью пропаганды негативной оценки «специальной военной операции».



Поскольку защита обжаловала приговор, решение пока не вступило в законную силу.

Сегодня также стало известно, что в неизвестном направлении из колонии этапировали экс-координаторов штабов Навального* Лилию Чанышеву** и Ксению Фадееву**. А из СИЗО Сызрани пропал правозащитник Олег Орлов***.







*Штабы Навального в РФ признаны «экстремистской организацией» и запрещены.

**Внесены в список «террористов и экстремистов».

***Признан в России «иностранным агентом».

Фото: Александра Астахова



