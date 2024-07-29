Власти как минимум девяти регионов России запустили программу вербовки на фронт

По меньшей мере в девяти российских регионах власти предлагают денежное вознаграждение тем, кто приведет в пункты отбора желающих пойти на войну, выяснила «Верстка»*, обзвонив региональные центры записи на контрактную службу.

Ранее сообщалось о программах вербовки в Татарстане, Ярославской и Воронежской областях. Издание выяснило, что еще в шести регионах жителям предлагают заработать на вербовке добровольцев для войны в Украине — Якутии, Мордовии, ЯНАО, Архангельской, Калужской и Ивановской областях.



Самое большое вознаграждение обещают в Татарстане и Ярославской области — по 100 тысяч рублей. Выплату в 50 тысяч рублей предлагает Нижне-Волжский трубный завод в Волжском Волгоградской области, пишет «Верстка». При этом в областном центре записи на контракт сообщили, что на уровне региона вознаграждений за приведенных добровольцев нет.

В ЯНАО по программе вербовки выплачивают 25 тысяч рублей, в Воронежской области и Якутии — 15 тысяч рублей, в Ивановской области — 10 тысяч рублей. В центре записи на контрактную службу в Архангельской области изданию сообщили, что за каждого приведенного контрактника будут выплачивать от 10 тысяч рублей, не уточнив при этом верхнюю планку вознаграждения.



В Мордовии и Калужской области обещают по 5 тысяч рублей. Причем в последней условия программы распространяются только на военных, гражданским за рекомендации вознаграждений не полагается.

В пункте отбора в Удмуртии «Верстке» рассказали, что сейчас выплат за приведенных контрактников не предусмотрено, но такая мера «обсуждается». В Брянской области сообщили, что эта система появится в ближайшее время.







*Признана в России «иностранным агентом».

