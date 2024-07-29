Экс-главу томского штаба Навального* Ксению Фадееву** также этапировали из колонии в неизвестном направлении

Сегодня около 14:00 в новосибирской ИК-9 адвокату Ксении Фадеевой сообщили, что она «убыла» из колонии, написала группа поддержки Фадеевой. На вопросы, куда и на каком основании ее этапировали, сотрудники колонии отвечать отказались.

В декабре 2023 года суд приговорил Ксению Фадееву к 9 годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей по «экстремистскому» делу против бывших координаторов штабов Алексея Навального. В мае апелляционная инстанция оставила в приговор в силе.



27 мая под санкции ЕС попала судья районного суда Томска Инна Фесенко, которая выносила решение о мере пресечения Ксении Фадеевой.



Сегодня в неизвестном направлении из СИЗО в Самарской области увезли сопредседателя «Мемориала»*** Олега Орлова****, а из колонии в Березняках пропала экс-глава штаба Навального* в Уфе Лилия Чанышева**.







*Штабы Навального в РФ признаны «экстремистской организацией» и запрещены.

**Внесены в список «террористов и экстремистов».

***Признан «иностранным агентом», ликвидирован по решению суда.

****Признан «иностранным агентом».



Фото: соцсети Ксении Фадеевой