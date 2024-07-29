Олега Орлова* увезли из СИЗО Сызрани в неизвестном направлении

29 июля адвокат Олега Орлова приехал к нему в СИЗО-2 Сызрани, там ему сообщили, что Орлов «убыл», сообщает правозащитный центр «Мемориал»**. В изоляторе отказались пояснять, когда, куда и по какому поводу увезли правозащитника, потребовав письменный запрос.

При этом еще в четверг, 25 июля, адвокату сказали, что после апелляции материалы дела даже не поступали в суд первой инстанции из Мосгорсуда. Так что этапирование в колонию должно было быть не скоро.



Сопредседателя «Мемориала» Олега Орлова 27 февраля приговорили к двум с половиной годам по делу о повторной «дискредитации» армии. Поводом для преследования стала его статья «Им хотелось фашизма. Они его получили».



11 апреля его внезапно этапировали из Москвы в Самару, а затем — в Сызрань. 11 июля Мосгорсуд оставил приговор в силе.

Суд рассматривал дело Орлова дважды. В первый раз, в октябре 2023 года, его приговорили к штрафу в 150 тыс. рублей, но прокуратура обжаловала это решение, добавив в обвинение мотив «ненависти и вражды», и добилась пересмотра.







*Признан «иностранным агентом».



**Признан «иностранным агентом», ликвидирован по решению суда.

Фото: Александра Астахова