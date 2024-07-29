В Волгоградской области в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком сошли с рельсов девять вагонов

: В результате аварии 16 человек госпитализированы, из них 13 взрослых пассажиров, один ребенок и два проводника. Еще около 140 получили ссадины и ушибы, сообщает РЖД.





Пассажирский поезд Казань — Адлер столкнулся с грузовиком в четырех километрах от станции Котельниково в Волгоградской области, после этого девять вагонов и электровоз сошли с рельсов.



Как сообщила пресс-служба РЖД, автомобиль выехал на железнодорожные пути и в итоге столкнулся с проходящим пассажирским поездом. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации транспорта.



По информации губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в поезде находилось 812 пассажиров. «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы сначала написал, что в результате аварии пострадать могли до 100 человек. Минздрав подтвердил госпитализацию только пяти человек. При этом СМИ по разным оценкам сообщают о 100-140 пострадавших.



При столкновении у КАМАЗа оторвало кабину, 43-летний водитель в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. Он сообщил следователям, что не успел затормозить перед переездом.



Как пишет «Говорит НеМосква», грузовик с московскими номерами принадлежал калининградской строительной фирме: с начала этого года на ней висит 31 неоплаченный штраф на общую сумму 350 тысяч рублей. Сам грузовик был арестован судебными приставами из-за долгов фирмы на шесть миллионов рублей.



На месте аварии работают 324 специалиста МЧС и 109 единиц техники, к вылету туда также готовят два вертолета.



Движение поездов на участке остановлено.





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