Французская полиция арестовала ультралевого активиста, которого подозревают в диверсиях на железных дорогах

Французские власти 28 июля задержали на севере страны активиста ультралевого движения, он был на объекте, принадлежащем национальному железнодорожному оператору SNCF, через несколько дней после того, как диверсионные атаки парализовали работу сети в начале Олимпийских игр, сообщает AFP. Подозреваемый помещен под стражу для допроса в Руане.

У задержанного нашли ключи от технических помещений SNCF, инструменты и литературу, связанную с ультралевыми, сообщил источник агентства.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил телеканалу France 2, что власти рассматривают версию об ответственности за серию диверсий на железных дорогах ультралевых движений. Он сказал, что «нападения были преднамеренными, очень точными, чрезвычайно хорошо направленными», добавив, что это «традиционный способ действий ультралевых». «Вопрос в том, манипулировали ли ими или это было сделано для их собственных целей», — заявил Дарманен.

В пятницу, в день открытия Олимпийских игр в Париже, неизвестные совершили три нападения на железнодорожные объекты в разных частях Франции, что привело к хаосу на высокоскоростной сети. Оператор высокоскоростных железных дорог SNCF был вынужден остановить движение на значительной части территории. Также был нарушен график движения поездов через Ла-Манш. По разным оценкам перебои затронули около 800 тысяч пассажиров.

Между тем, по словам полиции, в результате нового инцидента в шести районах Франции были повреждены оптоволоконные сети нескольких телекоммуникационных операторов, но Париж не пострадал.