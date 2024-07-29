Китайские банки возвращают 80% платежей из России

По информации «Коммерсанта», около 80% платежей в юанях сейчас возвращаются обратно в РФ. Прямые переводы проходят все хуже, поэтому клиентам приходится прибегать к услугам посредников и закладывать дополнительные комиссии при сделках.

По словам источников издания, на китайской стороне переводы могут провисеть несколько недель до распознавания, то есть до того как примут решение, проводить платеж или нет, потом перевод могут отменить без объявления причин. В итоге клиент несет потери на курсе, конвертации, однако комиссию банк возьмет в любом случае.

Ряд собеседников издания рассказали, что ситуация с платежами становится все хуже. Как отметил один из них, китайская сторона становится все более требовательной, в частности запрашивая все больше документов. Этапы эскалации ситуации он обрисовал следующим образом: первые тревожные звонки начались еще в декабре 2023 года, после выхода указа президента США о вторичных санкциях. Очередное обострение произошло после нового пакета американских санкций 12 июня.

Многим участникам рынка приходится обращаться к платежным агентам, на них приходится около 30% платежей. Использование посредника влечет за собой удорожание сделки, в среднем комиссия составляет 3–5%, но может доходить до 8–10% в зависимости от сложности логистической цепочки и суммы сделки, пишет «Коммерсант». При этом, чтобы сделка не попадала под риски комплаенса и была неподсанкционной, может потребоваться не только проводить «нейтральный» платеж, но и фактически ввезти товар из КНР сначала в нейтральную юрисдикцию, а потом уже в Россию.