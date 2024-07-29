МВД объявило в розыск журналиста из Северной Осетии Руслана Тотрова, в базе данных его имя указано без «звездочки»: это означает, что его преследуют по одной из «экстремистских статей». Журналиста также внесли в список «террористов и экстремистов» Росфинмонитринга, сообщил проект Avtozak LIVE.

С чем связано преследование журналиста, неизвестно.

В ноябре 2022 года Тотрова дважды оштрафовали по административной статье о «дискредитации» армии из-за публикаций в телеграм-канале «Площадь Свободы», «затрагивающих тему частичной мобилизации на Северном Кавказе».

В августе 2023 года журналиста привлекли к административной ответственности по статье о возбуждении ненависти или вражды из-за публикации в Instagram*, в которой он назвал Россию «фашистским государством» из-за того, что пассажирку рейса из Москвы во Владикавказ силовики задержали за чтение книги на украинском языке.

Тотров отмечал, что «есть некоторая информация», что власть раздражают его высказывания о том, что осетины не имеют отношения к «русскому миру».

С 2021 года журналист проживает за пределами России.

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Компания Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, признана «экстремистской» и запрещена в России.

Фото: Эхо Кавказа