На экс-кандидатку на выборах президента Екатерину Дунцову* составили протокол о недонесении на себя как «иноагента»

Об этом политик сообщила в своих социальных сетях. Она рассказала, что прибыла в Тверь, где на нее составят протокол об «осуществление лицом, не включенным в реестр иностранных агентов, деятельности в качестве иностранного агента».

«Для того чтобы не совершать правонарушение мне нужно было как минимум обладать экстрасенсорными способностями. Я должна была понять, что я иностранный агент, уведомить об этом Минюст до того, как они внесли меня в реестр и исполнять все обязанности. Чего я не делала — по странному стечению обстоятельств», — написала Дунцова.



Екатерину Дунцову внесли в реестр «иностранных агентов» в конце мая этого года.



Несколько дней назад такой же протокол оформили на независимого депутата горсовета Новосибирска Светлану Каверзину*, уже включенную Минюстом в реестр «иностранных агентов». Такая норма в законе существуют, но ее впервые стали применять к тем, кто уже был включен в реестр Минюстом.



Штраф по данной статье от 30 до 50 тысяч рублей. Повторное нарушение по любой части этой статьи КоАП может стать поводом для возбуждения уголовного дела.



Как отмечает «Первый отдел»*, в июне суд арестовал гражданина Франции и политолога Лорана Винатье по обвинению в сборе сведений о военной деятельности РФ без регистрации в качестве «иноагента». В октябре прошлого года по тому же обвинению арестовали журналистку «Радио Свобода»** Алсу Курмашеву.







*Признаны в России «иностранными агентами».

**Признаны в России «иностранными агентами» и «нежелательной организацией».

Фото: РИА Новости