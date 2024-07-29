Экс-главу штаба Навального* в Уфе Лилию Чанышеву** увезли из пермской колонии в неизвестном направлении

Муж Лилии Чанышевой Алмаз Гатин накануне приехал к колонии, чтобы сделать жене передачу, однако сотрудники ФСИН заявили, что она убыла из учреждения 26 июля.

По словам Гатина, последний раз он общался с супругой по видеосвязи 22 июля. При этом администрация колонии не дала отве о причинах и месте перевода Чанышевой. «Прошу сообщить, кто что-либо знает о местонахождении Чанышевой Л. А», — написал Галин в соцсетях.





В июне 2023 года суд приговорил Лилию Чанышеву к 7,5 годам колонии по делу о создании «экстремистского сообщества» из-за причастности к штабам Навального. В апреле 2024 года Верховный суд Башкортостана увеличил срок наказания до девяти с половиной лет колонии общего режима. О пересмотре дела и ужесточении наказания просила прокуратура.





*Признаны в России «экстремистской» организацией, деятельность которой запрещена.

**Внесена в реестр «террористов и экстремистов».

Фото: Александра Астахова/Медиазона