Уроженца Украины лишили гражданства России за антивоенную позицию

29-летний Владислав Черкашин родился в Харькове, в 2012 году приобрел российское гражданство и жил в приграничной Курской области, рассказала ASTRA.



Мужчина никогда не занимался активизмом, но после полномасштабного вторжения высказывался против войны и финансово помогал своим родственникам в Украине.



«Сначала меня опросили с изъятием техники, потом, в декабре 2023 года, уже совместно с центром «Э» задержали за якобы нецензурную брань у здания ФСБ в городе Суджа, требовали, чтобы я сознался в якобы госизмене», — рассказал Черкашин ASTRA. После требований сознаться в госизмене Черкашина все же отпустили. Однако затем ему в телеграме начали приходить сообщения с фейковых адресов — распечатки от якобы его «украинских друзей» из СБУ, где ему в настойчивой форме предлагалось оперативное сотрудничество. Вскоре Черкашин покинул Россию.

Последние полгода Черкашин живет в Армении, где он и узнал о том, что его лишили гражданства России, так как как по адресу прописки в Курской области ему пришло соответствующие уведомление. ASTRA подтвердила, что паспорт Черкашина недействителен, с помощью сервиса проверки на «Госуслугах». Украинского паспорта у Черкашина нет, а получить заграничный паспорт РФ в Армении он не успел.



Приобретенного гражданства РФ можно лишиться из-за уголовного дела по целому ряду статей, среди которых «публичное оправдание терроризма», а также повторная «дискредитация» армии и участие в «нежелательной организации». При этом никаких уведомлении о возбуждении уголовного дела Черкашин не получал.







Фото: ASTRA