В Венесуэле объявили результаты выборов: Николас Мадуро остался на третий срок

Президент Венесуэлы Николас Мадуро избрался на третий срок, набрав 51% голосов, сообщил в понедельник после полуночи избирком страны, когда было подсчитано 80% бюллетеней.

Результаты выборов были объявлены, несмотря на многочисленные экзитполы, которые указывали на победу оппозиции. Власти заявили, что кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес набрал 44 % голосов, хотя оппозиция ранее заявила, что у нее есть «причины праздновать», и попросила сторонников продолжать следить за подсчетом голосов.

«Результаты невозможно скрыть. Страна мирно выбрала перемены», — написал Гонсалес в соцсети X около 11 часов вечера по местному времени, еще до объявления результатов. Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо повторила призыв к военным страны поддержать результаты голосования, так как была уверена, что победил кандидат оппозиции.



Как пишет The New York Times, миллионы венесуэльцев поддержали кандидата от оппозиции Гонсалеса, ранее малоизвестного бывшего дипломата, который пользовался поддержкой популярного лидера Марии Корины Мачадо, которая выступает за восстановление демократии и возвращение домой миллионов венесуэльцев, покинувших свою страну.



Объявленный результат, скорее всего, будет оспорен оппозицией страны, которая впервые за многие годы поверила, что у нее есть шанс сместить Мадуро у избирательной урны. Разочарование по поводу результатов голосования может привести к многочисленным уличным акциям, отмечает NYT. Тем более что оппозиция зафиксировала множество нарушений во время проведения выборов.







Фото: The New York Times