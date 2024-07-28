Девять заключенных, подписавших контракты с Минобороны, сбежали с полигона в Белгородской области

Как пишет белгородский канал «Пепел», согласно ориентировке, которая поступила в шебекинские отделения полиции, двое из сбежавших заключенных сидели за убийство, трое — за нанесение тяжких телесных, третий — за незаконное лишение свободы. Остальные — по более мягким статьям.

Шестеро разыскиваемых сбежали еще 26 июля, еще трое совершили побег днем позже. Предположительно, сейчас заключенные находятся на территории Белгорода или Шебекино.

В марте Госдума России приняла законопроект, согласно которому заключившие контракт о прохождении военной службы будут освобождаться от уголовной ответственности по преступлениям небольшой и средней тяжести. Причем на любой стадии следствия и суда. До этого заключенных освобождали только после вынесения приговора, причем власти говорили о статьях средней тяжести, в реальности же Минобороны подписывало контракт с заключенными по тяжелым статьям.



Так, на момент июня в Вологодской области, по информации портала Евгения Доможирова*, который собирает цифры потерь военнослужащих региона, за 830 дней войны в Украине погибли 576 жителей Вологодской области, из них 171 — бывшие заключенные. 49 погибших отбывали срок за убийство.

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Признан в России «иностранным агентом».