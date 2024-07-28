Книжный онлайн-магазин «Литрес» вернул в продажу книги Бориса Акунина* без его ведома

Об этом рассказал сам писатель в своих соцсетях. Несколько читателей сообщили, что в «Литресе» после многомесячного перерыва вдруг появились книги Бориса Акунина.

«Не берусь анализировать это удивительное событие. Я слишком оторвался от российских реалий. Тамошние «гад морских подводный ход и дольней лозы прозябанье» мне невнятны. Почему робкий «Литрес» раньше всех в прошлом декабре убрал мои книги, мне было понятно. Но отчего сейчас он внезапно стал такой отчаянный — хэзэ, в смысле хтоническая загадка. С одной стороны, продавать «продукты интеллектуальной собственности» без разрешения, не платя правообладателю — это любопытная новация в области имплементации авторского права, требующая осмысления. С другой стороны, я рад, что у моих российских читателей появилась хотя бы такая возможность получать мои книги в самом большом интернет-магазине и что, судя по красным табличкам на скриншоте, люди этой возможностью активно пользуются», — написал Акунин.











В декабре 2023 года в отношении Бориса Акунина возбудили уголовное дело о «призывах к терроризму» и военных «фейках», его внесли в список «террористов и экстремистов», а также объявили «иностранным агентом». С 2014 года Акунин живет в Лондоне.

В начале февраля Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя. Издательства перестали публиковать книги писателя, книжные магазины убрали произведения Акунина из продажи, а театры стали либо снимать из репертуара спектакли по его произведениям, либо переделывать их до неузнаваемости.



На этом фоне Акунин заявил о намерении самостоятельно издавать свои книги за границей, презентовав открытие собственного издательства.





*Признан в России «иностранным агентом», внесен в список «террористов и экстремистов».



Фото: РИА Новости