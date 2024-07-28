Магаданских детей отправили учиться стрелять в 155-ю бригаду морской пехоты в Приморье

Власти Магаданской области отчитались об отправке 20 детей патриотического клуба «Подвиг» на сборы во Владивосток на базе 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, сообщает «Говорит НеМосква». Как пишет «Магаданская правда», там их будут учить стрелять из автоматов и пулеметов.

По словам замдиректора центра «Подвиг» Рыспая Асанакунова, автомат и стрельбы сделают детей «более патриотичными». «Мальчишка находится среди солдат, он может говорить с ними, задавать вопросы, держать в руках настоящий пулемет и еще стрелять из него — это ведь мечта любого пацана, это отложится в памяти на всю жизнь. Обучение на полигоне — это для них самые яркие и захватывающие моменты поездки. Естественно, и уровень мышления у парня другой становится, более патриотичный», — цитирует его издание.



Между тем большая часть погибших колымчан служили в составе этой бригады, которая понесла одни из самых серьезных потерь в течение войны. По подсчетам «Медиазоны»*, за 2022-2023 годы войны бригада потеряла убитыми минимум 234 человека, это только те, чьи смерти удалось подтвердить по открытым источникам. С учетом тяжелораненых, погибших и пропавших без вести потери бригады могут превышать 1450 человек, то есть до половины ее штатной численности.



В Магаданской области, по подсчетам издания «Весь Магадан», погибли минимум 133 человек, участвовавших в войне в Украине. Количество пропавших без вести неизвестно. Самого молодому жителю Колымы, который погиб в Украине, было 18 лет.

