В Челябинске завершено следствие по делу экс-координатора «Голоса»* Натальи Гусевой

По информации «ОВД-Инфо»*, силовики предъявили обвинение и объявили о завершении следствия по делу бывшего координатора челябинского «Голоса» Натальи Гусевой. Ей вменяют статью о «дискредитации» армии из-за репоста в «Одноклассниках». Гусева находится под подпиской о невыезде.

По версии следствия, женщина репостнула некое видео с названием «Правильно! Я не имею права... Я — не нацист!», смысл которого «указывает на категорическое несогласие» с политикой Путина и действиями ВС РФ. От себя Гусева добавила одобрительный комментарий, что по версии обвинения усиливает ее вину. «Путин должен немедленно вывести войска за пределы Украины, прекратить убивать украинский народ и украинскую государственность, а также убивать свой народ и подвергать опасности и саму государственность России», — написала активистка.

10 июля у Гусевой прошел обыск, после чего суд избрал меру пресечения. Это уже второе дело против активистки. В феврале ее приговорили к штрафу в 700 тысяч рублей по делу о военных «фейках» из-за поста в «Одноклассниках». Дело возбудили в июне 2023 года на основании публикаций о преступлениях российской армии в Мариуполе.

По данным «ОВД-Инфо», на данный момент фигурантами антивоенных уголовных дел стали 993 человека.

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Признан в России «иностранным агентом».

Фото: соцсети