Путин: Если США разместят дальнобойные ракеты в Германии, то Россия откажется от моратория на размещение ракет средней и малой дальности

На параде ко дню Военно-Морского Флота в Петербурге Владимир Путин заявил, в случае размещения США дальнобойного оружия в Германии, Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение своих ракет средней и малой дальности.

«Полетное время к целям на нашей территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка 10 минут. <...> Такая ситуация напоминает события времен Холодной Войны, связанные с размещением в Европе американских Першингов», — сообщил Путин.

10 июля США заявили, что разместят в Германии ракеты SM-6 и Tomahawk, развертывание начнется в 2026 году. Упомянутые крылатые ракеты средней дальности могут поражать цели на расстоянии до 2500 км. Благодаря этому военному потенциалу НАТО сможет поразить практически любую цель в России.

Пока что Вашингтон разместил это оружие в основном в Тихоокеанском регионе. Новые планы о развертывании баз в Германии могут быть перечеркнуты в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре. Однако Кремль решил не дожидаться результатов, чтобы озвучить очередные угрозы.

Как писал Spiegel, в ходе секретных переговоров с США в последние месяцы федеральное правительство выступало за размещение оружия именно в Германии. Решение связано с тем, что Москва разместила значительное количество ракет средней и большой дальности в Калининграде, оттуда они могут поразить практически любую цель в Европе.







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