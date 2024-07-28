В Свердловской области участник войны в Украине пытался поджечь кафе

Как сообщил канал «Свет Екатеринбург», инцидент произошел в Ревде 25 июля. Мужчина в военной форме пришел в заведение и заказал две нарезки — рыбную и фруктовую. Вторая ему якобы не понравилась, мужчина начал ругаться и кричать, что он «герой СВО». Охранники выгнали неизвестного, но он купил канистру с бензином и пришел поджигать кафе.

В сети появилось видео, как к кафе «Толстая креветка» в Ревде подходит мужчина в камуфляже и льет что-то из канистры у входа в здание. Затем из здания выходит мужчина, который вступает в драку и впоследствии задерживает поджигателя.



По информации ASTRA, мужчину увезли сначала в полицию, а после забрали военные, как сообщается, задержанный — участник войны в Украине.



По данным «Сирены», вернувшиеся с войны в Украине покалечили уже 230 человек, 126 из них погибли. Приговоры за кражи, наркотики и другие преступления без жертв исчисляются сотнями. И это цифры только из открытых источников, сайтов судов и сообщений СМИ, в действительности преступлений может быть существенно больше.

