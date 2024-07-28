В результате ракетного удара по футбольному полю в друзской деревне Мадждаль-Шамс на подконтрольных Израилю Голанских высотах погибли 12 детей

В результате ракетного обстрела футбольного поля на Голанских высотах в субботу погибли 12 детей и подростков, еще 13 человек получили ранения, сообщили израильские власти, возложив ответственность на «Хезболлу» и пообещав жестко ответить поддерживаемой Ираном ливанской группировке. «Хезболла» заплатит тяжелую цену, такую, какую она до сих пор не платила», — сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с лидером друзской общины Израиля, говорится в заявлении его канцелярии.





Союзник Нетаньяху по ультраправой коалиции министр финансов Бецалель Смотрич призвал к жесткому возмездию, в том числе против лидера группировки Сайеда Хасана Насраллы. «За смерть детей Насралла должен заплатить своей головой. Весь Ливан должен заплатить», — написал он в соцсети X.



Израильские военные заявили, что запуск ракеты был произведен из района, расположенного к северу от деревни Чебаа на юге Ливана. Выступая перед журналистами в Мадждаль-Шамс, представитель израильских военных контр-адмирал Даниэль Хагари сказал, что экспертиза показала, что ракета была иранского производства Falaq-1. ЦАХАЛ также идентифицировал стрелявшего как боевика «Хезболлы» Али Мохаммеда Яхью, командира в районе деревни, из которой была выпущена ракета. Ранее «Хезболла» объявила о запуске ракеты Falaq-1 в субботу, заявив, что ее целью был израильский военный штаб, сообщает Haaretz.



«Хезболла» отрицает свою ответственность за этот удар. «Исламское сопротивление не имеет абсолютно никакого отношения к этому инциденту и категорически отрицает все ложные обвинения в этом отношении», — заявила группировка. Атака резко обострила напряженность в боевых действиях, которые ведутся параллельно с войной в Газе, и вызвала опасения по поводу полномасштабного конфликта между Израилем и Ливаном.



Соединенные Штаты, возглавляющие дипломатические усилия, направленные на деэскалацию конфликта на ливано-израильской границе, осудили это ужасное нападение и заявили, что США оказывают «железную и непоколебимую поддержку безопасности Израиля против всех террористических групп, поддерживаемых Ираном, включая ливанскую «Хезболлу».

Нападение на футбольное поле последовало за израильским ударом в Ливане, в результате которого в субботу были убиты четыре боевика. Два источника в органах безопасности Ливана сообщили, что четверо боевиков, убитых в результате израильского удара по Кфаркиле на юге Ливана, были членами различных вооруженных групп, и по крайней мере один из них принадлежал к «Хезболле», сообщает Reuters.



После субботнего нападения израильские военные заявили, что с октября число погибших в результате атак «Хезболлы» гражданских лиц возросло до 23 человек, также погибло по меньшей мере 17 солдат.







Фото: MICHAEL GILADI/FLASH90











