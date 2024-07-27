Задержан председатель московской коллегии адвокатов «Инконсалт» Алексей Кирсанов, близкий к руководителю управления «К» ФСБ Ивану Ткачеву

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Как пишут «Важные истории», Алексей Кирсанов защищал бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, вора в законе Олега Медведева (Шишканова), совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, бывшего топ-менеджера «Ростеха» Аллу Лалетину.

В 2020 году был задержан коллега Кирсанова Александр Вершинин, ему назначили 2,5 года за вымогательство взятки. До своего задержания Вершинин защищал в качестве адвоката бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева и начальника управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко.



Издание отмечает, что большинство из этих громких дел объединяет одна деталь: почти все они были инициированы одиозным генералом ФСБ Иваном Ткачевым, руководителем управления «К», а до этого — шестой службы УСБ ФСБ.



«Это распространенная практика: правоохранительные органы возбуждают дело, а затем на родственников подозреваемых выходят специальные адвокаты от силовиков и предлагают свои услуги. Если родственники отказываются, у их близких могут начаться проблемы в СИЗО», — рассказал «Важным историям» адвокат, знакомый с Кирсановым и Вершининым. Он отметил, что «адвокаты от силовиков» также необходимы, чтобы обвиняемые признали вину или переписали ценные активы.





*Признаны в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.