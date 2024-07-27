На Алтае обвинение запросило 9 лет колонии основателю независимой газеты «Листок» Сергею Михайлову по делу о военных «фейках»

В ходе прений в Горно-Алтайском городском суде представитель прокуратуры потребовал приговорить основателя местного издания «Листок» и бывшего депутата регионального парламента Сергея Михайлова к девяти годам лишения свободы по делу о распространении «фейков» о российской армии по мотиву «политической ненависти», сообщили «Сетевые свободы». Также прокуратура потребовала установить Михайлову запрет на журналистскую деятельность и администрирование сайтов.

Поводом для уголовного преследования стали материалы об убийствах мирных жителей Бучи и обстрелах Мариуполя, которые Михайлов опубликовал весной 2022 года в независимом издании «Листок». По версии следствия, Михайлов «опубликовал ряд записей, в которых под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения спецоперации ВС РФ на территории Украины».

Михайлова задержали весной 2022 года в подмосковных Люберцах, после чего доставили в Горно-Алтайск и поместили в СИЗО. Силовики также преследуют гендиректора ООО «ИД Листок» Ольгу Комарову, супругу Михайлова. Ее оштрафовали на 300 тысяч рублей, а издательский дом — на 1,2 млн рублей по административной статье о «дискредитации» армии.

Суд над Михайловым начался еще прошлым летом. Однако дело возвращалось в прокуратуру для «устранения нарушений». Во время заседаний журналист и бывший депутат республиканского парламента потребовал привлечь к уголовной ответственности людей, «развязавших агрессивную войну против Украины». Свой вину он отрицает, заявив, что лишь хотел «раскрыть читателям глаза на происходящее, спасти от убийственной лжи пропаганды и от печальной судьбы соучастников этой агрессии».

Фото: соцсети







