В Дагестане задержали трех местных жителей по обвинению в подготовке терактов

Три жителя Каспийска задержаны за подготовку терактов в отношении правоохранительных органов и православного храма, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на ФСБ. Ведомство утверждает, что задержанные являются приверженцами запрещенной в РФ террористической организации, однако какой именно, не уточняется.

Во время обыска по адресам проживания подозреваемых нашли взрывчатые вещества, оружие, а также «инструкции по ведению боевых действий в городских и лесных условиях», утверждает спецслужба, отметив, что они дали признательные показания. Возбуждено дело по статьям о подготовке теракта, организации террористического сообщества и участия в нем и о незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

11 июля ФСБ отчиталась о предотвращении нападения на православный храм в Майкопе. По утверждению ведомства, гражданин одной из стран Центральной Азии и сторонник «Исламского государства»* планировал убить священников и охранников и поджечь церковь. Было возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

23 июня в Дербенте и Махачкале обстреляли православные храмы и синагоги и напали на полицейских. Погиб 21 человек, включая 16 силовиков. Национальный антитеррористический комитет сообщил о ликвидации пяти боевиков.

*Признано террористической организацией, деятельность которой запрещена.