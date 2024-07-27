Прокуратура Бельгии в пятницу заявила об аресте троих выходцев из Чечни

Власти Бельгии предъявили трем уроженцам Чечни обвинение в финансировании и подготовке теракта на территории страны. Подозреваемые предположительно связаны с «Вилаят Хорасан», афганской ячейкой террористической организации «Исламское государство» (ИГ)*.

Выходцы из Чечни были задержаны в ходе антитеррористической операции. По информации Reuters, бельгийская полиция провела обыски по 14 адресам в девяти бельгийских городах, включая Антверпен, Гент и Льеж. Согласно заявлению федеральной прокуратуры, были арестованы семь человек, четверо из них после допроса отпущены на свободу.

Ранее о задержании двух россиян по подозрению в поддержке ИГ сообщила федеральная прокуратура ФРГ. По версии правоохранителей, мужчины состояли в организации, которая занималась сбором средств для террористической группировки в Германии и других странах Европы.



В мае МВД Франции заявило об аресте молодого уроженца Чечни, который, как утверждается, планировал нападение во время одного из футбольных матчей, запланированных в городе Сент-Этьен во время Олимпиады.



Месяц спустя в Страсбурге и в департаменте Нижний Рейн прошли массовые задержания чеченцев.



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