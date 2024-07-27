Жителю Татарстана назначили принудительное лечение по делу о «дискредитации» армии и «призывах к терроризму»

Центральный окружной военный суд назначил принудительные меры медицинского характера жителю Татарстана Павлу Степанову по делу о повторной «дискредитации» армии и «призывах к терроризму» за его высказывания в интернете, сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо»*.

Степанов вел страницы в социальных сетях под псевдонимами «Государь Павелъ Александровичъ Степановъ» и «Духъ истины всея Руси!». Поводом для возбуждения уголовного дела о «дискредитации» стал некий видеоролик с рассуждениями о войне в Украине.

В августе 2023 года Степанова задержали и отправили в СИЗО, в марте 2024 года экспертиза признала его невменяемым.

В сентябре 2022 года Степанова уже штрафовали на 30 тысяч рублей за «дискредитацию» российской армии по административной статье. Протокол составили из-за комментариев во «ВКонтакте» с критикой войны, Владимира Путина, рыночной экономики, а также ксенофобными высказываниями.

По подсчетам «7×7»*, за два года войны российские суды приговорили к принудительному психиатрическому лечению 53 человека, все они высказывались против войны или критиковали Путина.





*Признаны в России «иностранными агентами».