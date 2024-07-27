Финляндия заявила о нарушении своих территориальных вод российским судном

Как сообщает Reuters, инцидент произошел 26 июля в восточной части Финского залива.

«Пограничная служба расследует инцидент и предоставит дополнительную информацию по мере продвижения расследования», — говорится в заявлении министерства обороны Финляндии.



Финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на главного следователя пограничной службы Петтера Стауффера сообщила, что это было судно для разведки морского дна, принадлежащее российскому военно-морскому флоту в Балтийском море.



Стауффер также сообщил газете, что судно было выведено из района финским пограничным кораблем, в территориальных водах Финляндии оно пробыло около семи минут.

В прошлом месяце Финляндия заявила, что 10 июня четыре российских военных самолета нарушили ее воздушное пространство.



Отношения между Финляндией и Россией испортились после полномасштабного вторжения России на Украину в 2022 году, что заставило Хельсинки вступить в военный альянс НАТО после десятилетий неприсоединения и закрыть все пограничные переходы с Россией.

