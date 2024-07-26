74-летний руководитель НИИ Минобороны попытался сжечь себя на Красной площади

Руководитель работающего на Минобороны РФ Центрального научно-исследовательского института «Волна» Владимир Арсеньев попытался совершить акт самосожжения на Красной площади в Москве, сообщил «Московский комсомолец».

Арсеньев в нескольких метрах от мавзолея облил себя горючей жидкостью и поджег, но его оперативно потушили находившиеся поблизости сотрудники полиции. Мужчина почти не пострадал, сейчас его допрашивают правоохранительные органы.



В 2023 году Владимира Арсеньева обвиняли в умышленном срыве поставки для нужд «СВО» в рамках гособоронзаказа. На предприятии была проведена проверка, но ФСБ не нашла нарушений.



Сейчас глава института пытается через суд отстоять свои честь и достоинство, настаивая, что выдвинутые ранее против него обвинения были надуманными. Суд первой инстанции жалобу отклонил.



ЦНИИ «Волна» специализируется на разработке и изготовлении комплектующих для радиостанций сухопутных войск, авиации и ВМФ.







Фото: Mash



