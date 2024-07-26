Минюст включил в реестр «иноагентов» «BILD на русском» и политолога Илью Матвеева

По мнению Министерства юстиции, издание «BILD на русском» не только выступало против войны в Украине, но и формировало «негативный образ» российской армии. А также принимало участие в издании и распространении материалов «иностранных агентов».

В пункте реестра об участниках проекта указан журналист Максим Курников — бывший ведущий радиостанции «Эхо Москвы».

Кандидат политических наук, бывший доцент факультета международных отношений и политических исследований Северо-Западного института управления РАНХиГС, а сейчас приглашенный исследователь университета Беркли Илья Матвеев был включен в реестр на основании того, что является участником уже объявленной в марте «иноагентом» «Лаборатории публичной социологии».



Помимо этого Минюст отметил выступления политолога против войны, распространение «недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике» и участие в качестве респондента на информационной площадке «нежелательной» организации.

Единый реестр «иностранных агентов» ведется с 1 декабря 2022 года, на данный момент в нем 840 позиций. «Иностранные агенты» должны сдавать отчетность о доходах, указывать маркировку при публикации любого материала или поста. В случае неисполнения данных требований «иноагентов» привлекают к административной ответственности, а при неоднократных административных штрафах может наступить уголовная ответственность.



Госдума приняла закон о запрете размещать рекламу у «иноагентов». Самим «иностранным агентам» запретили участвовать в выборах.