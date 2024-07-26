AP: Россия виновна в массовом убийстве украинских пленных в Еленовке

Ко второй годовщине удара по колонии в Еленовке, где погибли более 50 украинских военнопленных, агентство Associated Press опубликовало расследование, доказывающее вину России за гибель военнопленных. Журналисты опросили выживших, украинских следователей и родственников погибших и пропавших, а также изучили внутренний отчет Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в котором эксперты пришли к выводу, что атаку спланировала и осуществила Россия.

Из 193 украинцев, находившихся в казармах, домой вернулись менее двух десятков. Более 50 погибли в ночь на 28 июля 2022 года. Около 120 пропали без вести и считаются задержанными где-то в России. Кремль обвинил Украину в том, что она нанесла удар по своим же людям ракетами, поставленными США.



Через несколько дней после гибели людей в Еленовке Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш организовал независимую миссию по расследованию, Россия отказалась гарантировать ее безопасность. Эта группа проанализировала 70 изображений из открытых источников, 20 заявлений российских официальных лиц и 16 интервью с выжившими, показанные по российскому телевидению. Они провели подробные интервью с 55 освобожденными военнопленными, которые находились в казарме или в других местах Еленовки во время нападения. И сделала однозначный вывод: Россия спланировала и осуществила удар.

Как рассказали АР выжившие военные, за два дня до удара, 27 июля 2022 года группу военнопленных из бойцов «Азова»* собрали и повели в промышленную часть колонии, подальше от пяти других бараков для военнопленных. Их отвели в здание из шлакоблоков с крышей из жести, в котором было 100 коек. В помещении не было даже наспех вырытого туалета. Было видно, что все подготовлено наспех и не рассчитано на долгое проживание.

При этом в первый же день охранники вырыли себе траншеи, а 28 июля руководство колонии приказало перенести пост охраны подальше, охранники барака «надели пуленепробиваемые жилеты и каски, чего не делали раньше и в отличие от других сотрудников колонии, которые редко их носили», указано во внутреннем докладе ООН.

Ночью с 28 на 29 июля один из выживших свидетелей, по его словам, услышал звук, который он опознал как звук ракеты «Град». Он уже слышал такой звук раньше, поэтому заснул. Как рассказали миссии ООН пленные из других бараков колонии, звук «Градов» заглушал более мощные взрывы.

На помощь раненным в результате мощного ракетного удара никто не спешил. Очевидцы рассказали AP, что выбегали наружу через разбитые стены, чтобы умолять охранников прислать помощь для раненых, однако те стреляли в воздух, говоря: «Не подходите к воротам, не приближайтесь».

Прошло несколько часов, прежде чем из других бараков на помощь военнопленным прислали медиков. Примерно в это же время российские войска подогнали грузовики и велели выжившим грузить в них тяжелораненых.

Согласно внутреннему анализу ООН, затем в разбомбленную казарму отправили других украинских пленных и приказали разбирать завалы и оставшиеся тела. Через два часа эту группу отправили в соседний ангар, и некоторые видели, как люди в камуфляже принесли на место взрыва ящики с боеприпасами и положили фрагменты HIMARS на синюю скамейку неподалеку.



После чего прибыли российские официальные лица в сопровождении российских журналистов, чьи снимки искореженных, обугленных двухъярусных кроватей, фрагментов HIMARS и тел, разложенных на солнце, разлетелись по всему миру. Украинцы, находившиеся в соседнем ангаре, рассказали, что после того как все ушли, люди в камуфляже вернули все в ящики и уехали.

Выживших при взрыве изолировали в отдельном помещении, чтобы помешать им говорить с другими заключенными колонии о том, что произошло, поскольку некоторые заключенные имели доступ к мобильным телефонам и напрямую общались с Украиной, указывали эксперты ООН.

В отчете миссии ООН было указано, что повреждения «выглядят так, как будто снаряд пролетел по траектории с востока на запад».



По словам Тараса Семкива, сотрудника отдела военных преступлений генерального прокурора Украины, украинское расследование продолжается. Задача состоит в том, чтобы определить, какое оружие было использовано, в надежде, что это позволит установить, кто отдал приказ о нападении. По словам Семкива, круг возможных вариантов сузился до трех — артиллерия, заложенная взрывчатка или гранатомет.

Несмотря на выводы внутреннего анализа, согласно которым Россия спланировала и осуществила массовое убийство, в публичных заявлениях ООН не стала обвинять Россию. Только через год в ООН признали, что российская версия о снаряде HIMARS не соответствует действительности.



*Признан в России «террористической организацией».

Фото: Reuters