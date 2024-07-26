Американский композитор Филип Гласс обвинил Севастопольский театр оперы и балета в пиратстве

Американский композитор Филип Гласс обратился к Севастопольскому театру оперы и балета в аннексированном Крыму из-за постановки балета «Грозовой перевал» на его музыку, опубликовав письмо в соцсети Х, обратила внимание «Медиазона»*.





В письме композитор указал, что никогда не давал разрешение на исполнение его музыки в постановке и использование имени в рекламе балета, отметив, что действия театра нарушают Бернскую конвенцию об охране литературных и художественных произведений, к которой в 1995 году присоединилась и Россия.

«Это акт пиратства. Я прекрасно осознаю, что нынешние обстоятельства в оккупированном Крыму не позволяют мне отстаивать свои права в соответствии с международным правом и запретить его. Но я яростно возражаю против этого», — говорится в обращении Гласса.



Севастопольский театр оперы и балета покажет премьеру балета «Грозовой перевал» по роману Эмилии Бронте 29 и 30 июля во Дворце культуры рыбаков. В описании постановки и на афишах Филип Гласс указан одним из авторов музыки.



Филип Гласс написал музыку более чем к 50 фильмам, среди которых «Шоу Трумана», «Иллюзионист» и «Кундун». Композиции Гласса также использовались в фильмах Андрея Звягинцева «Левиафан» и «Елена».







*Признана в России «иностранным агентом».







