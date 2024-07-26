ФСБ сообщила о задержании бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова

UPD: Как сообщили РИА «Новости», Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение, Против руководства комбината возбуждено уголовное дело о присвоении имущества. По делу экс-замминистра проходят еще три человека, в апреле Басманный суд Москвы арестовал руководство комбината — Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову. По словам собеседника агентства, замминистра получил откаты от коммерческих структур, интересы которых лоббировал при заключении контрактов с Минобороны. «Была создана система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости, даже в условиях СВО», — пишет агентство.

Ранее журналисты «Метлы» выяснили, что на поставках еды военным зарабатывали дочь генерала Марина Мешкова и фирмы его бизнес-партнеров. С 2009 по 2018 год Мешкова была соучредительницей компании «Содружество ветеранов», которая заработала на госзакупках 200 млн рублей, в том числе на поставках соков, макарон, чая, печенья и сухофруктов для Минобороны.



О задержании 69-летнего генерала по делу о коррупции со ссылкой на ФСБ сообщило РИА «Новости». Должность замминистра обороны Булгаков занимал в 2008-2022 годах, он отвечал за материально-техническое обеспечение российской армии, в 2016 году ему было присвоено звание Героя РФ.

С 2015 по 2017 год Булгаков курировал вопросы, связанные со строительством железнодорожной линии в обход Украины, а также отвечал за снабжение российских войск в Сирии.



В сентябре 2022 года его освободили от должности в связи с переходом на другую работу. В последнее время работал в Управлении генеральных инспекторов Минобороны.



Суд арестовал генерала, он помещен в СИЗО «Бутырка» в Москве. В СК не сообщили подробностей обвинения, сообщив только, что «проводятся следственные действия по установлению причин и условий, способствовавших противоправной деятельности».

С конца апреля, после ареста замминистра обороны Тимура Иванова, последовала череда арестов сотрудников военного ведомства. В мае суд отправил под стражу начальника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению госзаказа Владимира Вертелецкого, начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, начальника главного управления связи ВС России Вадима Шамарина. Под следствием находится и экс-командующий 58-й армией Иван Попов, которому 15 июля изменили меру пресечения с СИЗО на домашний арест. Накануне был арестован директор Военно-строительной компании Минобороны Андрей Белков.







Фото: Минобороны



