Центробанк повысил ключевую ставку с 16% до 18% из-за возросшей инфляции

Повышение ставки анонсировала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, ссылаясь на то, что инфляция не вписывается в базовый сценарий регулятора. Теперь об этом сообщается на сайте регулятора.



«Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики», — сообщает ЦБ.



Последний раз повышение ключевой ставки происходило в декабре прошлого года, тогда ЦБ повысил ее всего на 1%. После этого Банк России четыре раза сохранял ставку неизменной, в последний раз 7 июня.



До рекордных 20% российский ЦБ поднимал ключевую ставку после начала войны в Украине в феврале 2022 года. В апреле 2022 года он снизил ее до 17%, в мае — до 14%. Ставка снижалась до сентября 2022 года, а затем опять начала повышаться и сейчас достигла наивысшего показателя после скачка в начале войны.

Центробанк таким образом пытается побороть инфляцию. По прогнозам, в 2024 году она должна была быть 4,3–4,8%, но сейчас в годовом измерении — уже 9,07%. Поэтому ЦБ также повысил прогноз по инфляции на текущий год до 6,5-7%.





