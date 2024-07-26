 К 22 и 15 годам колонии приговорили Михаила Дарий и Илью Ковылкова по делу о подготовке теракта в «Шереметьево»

2-й Западный окружной военный суд признал Дарий и Ковылкова виновными в приготовлении к участию в деятельности террористической организации, покушении на теракт группой лиц по предварительному сговору и в изготовлении взрывчатых веществ, сообщил корреспондент «Медиазоны»** из зала суда.

Суд приговорил Михаила Дарий к 22 годам заключения, ему дополнительно вменили «призывы к террористической деятельности». Илье Ковылкову назначили 15 лет заключения. Прокурор запрашивал для них 28 и 21 год колонии соответственно. Первые три года они проведут в тюрьме, остальной срок в колонии строгого режима. Обоим фигурантам также назначили по штрафу в 600 тысяч рублей.

По версии следствия, Дарий и Ковылков пытались взорвать топливные резервуары на заправочной станции в московском аэропорту «Шереметьево», а также «пропагандировали терроризм среди российской молодежи» в телеграм-канале. Как рассказал Дарий, в одном из чатов он познакомился с Иваном Зелязником, куратором Легиона «Свобода России». Тот оплатил его билет в Молдову, а также должен был заплатить ему за поджог в аэропорту Шереметьево. В суде Дарий обосновал свои действия тем, что хотел добиться мирных переговоров между Украиной и Россией.



Илья Ковылков отказался от показаний в суде.



Свидетель обвинения, сотрудник Шереметьево Игорь Сорокин, утверждал, что мужчины хотели подорвать шесть действующих резервуаров. В каждом резервуаре по 30 000 тонн авиационного топлива, обеспечивающего 89 стоянок самолетов.



В последнем слове Дарий и Ковылков просили снисхождения, признали свою вину и полностью раскаялись. Они также сообщили, что с момента задержания активно сотрудничали со следствием, предоставили переписку с кураторами, чем помогли предотвратить другие преступления. Фигуранты заявили, что они «за мир», а к агрессивному противодействию режиму их побудило начало проведения «СВО».







*Признан в России «террористической организацией», деятельность которой запрещена.

**Признана в России «иностранным агентом».

Фото: SOTAvision



