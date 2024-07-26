Бывший президент США Барак Обама поддержал кандидатуру Камалы Харрис на пост президента от Демократической партии

Барак Обама поддержал кандидатуру Камалы Харрис на пост президента от Демократической партии, заявив, что вместе с бывшей первой леди Мишель Обамой они «сделают все возможное, чтобы избрать Камалу Харрис следующим президентом Соединенных Штатов». Ранее Обама воздерживался от явной поддержки Харрис, пишет The New York Times.

Видеозапись разговора четы Обама кампания Харрис опубликовала в пятницу утром.



Как отмечает издание, Обама, который позиционируется беспристрастным старейшиной партии и сохраняет нейтралитет во время демократических праймериз с тех пор, как покинул свой пост, молчал, пока одобрение в адрес Харрис выражалось большинством членов партии.



Вице-президент быстро заручилась поддержкой бывшего президента Билла Клинтона и Хиллари Клинтон, кандидата в президенты от партии в 2016 году, лидеров демократов, подавляющего большинства демократических фракций в Палате представителей и Сенате, а также всех губернаторов-демократов по всей стране. К вечеру понедельника она также заручилась поддержкой достаточного количества делегатов-демократов, чтобы стать кандидатом от партии.

При этом Обама не упомянул Харрис в теплом слове в адрес г-на Байдена, которое он опубликовал на Medium вскоре после того, как президент объявил о своем выходе из гонки. Однако, как отмечает NYT, в 2020 году Обама также сопротивлялся давлению со стороны помощников Байдена с требованием поддержать его на ранних этапах демократических праймериз, пока сенатор Берни Сандерс из Вермонта еще не выбыл из борьбы. Тогда Обама сказал, что не хочет «перевешивать чашу весов».

Фото: The New York Times