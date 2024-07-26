Минюст признал американский фонд Free Russia Foundation* «экстремистской» организацией

Минюст внес в реестр «экстремистских» организаций «Антироссийское сепаратистское движение» и 55 его «структурных подразделений», среди которых указал фонды «Свободная Россия» и «Свободная Бурятия», обратил внимание на обновление реестра «Первый отдел»***.



В начале июня Верховный суд удовлетворил иск Минюста о признании несуществующего «Антироссийского сепаратистского движения» экстремистской организацией и запретил ее. В иске ведомства отмечалось, что это «международное общественное движение по разрушению многонационального единства и территориальной целостности России».



Правозащитники полагают, что речь идет об очередном запрете несуществующей организации, что позволит привлекать к уголовной ответственности широкий круг самых разных активистов и обычных граждан. Так было с «Международным движением ЛГБТ»**.



Теперь же ведомство пошло еще дальше, придумав несуществующее движение, а затем сделав его «подразделениями» множество разнообразных фондов и организаций.



Фонд Free Russia Foundation («Свободная Россия») был основан в 2014 году группой российских эмигрантов в Вашингтоне. Он занимается поддержкой жертв политических репрессий и гражданского общества, публикует аналитические доклады о текущих событиях в России.



Директор фонда Наталья Арно включена в список «иноагентов». В мае прошлого года, по информации «Агентства»***, Арно пытались отравить во время ее командировки в Прагу.







*Признана в России «нежелательной» организацией.

**Признаны «экстремистскими» организациями, деятельность которых запрещена.

***Признаны в России «иностранными агентами».