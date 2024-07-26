В день открытия Олимпиады во Франции из-за поджогов нарушено движение скоростных поездов

Оператор высокоскоростных железных дорог SNCF был вынужден остановить движение на значительной части территории страны после серии пожаров, вандалы атаковали объекты на линиях, соединяющих Париж с Лиллем на севере, Бордо на западе и Страсбургом на востоке, сообщает Reuters. Также нарушен график движения поездов через Ла-Манш.

«Вчера вечером SNCF стала жертвой нескольких актов вандализма на Атлантической, Северной и Восточной высокоскоростных линиях. Поджоги были совершены намеренно, чтобы повредить наши установки», — говорится в заявлении SNCF.



Оператор призвал всех путешественников отложить поездки. Ремонтные работы ведутся, но движение будет сильно затруднено как минимум до конца выходных. Поезда отправляются обратно в пункты отправления. Перебои могут затронуть 800 тысяч пассажиров.



Министр транспорта страны Патрис Вергрьете назвал этот инцидент преступлением. Начальник парижской полиции заявил, что еще больше усиливает охрану главных вокзалов столицы. Министр спорта Амели Удеа-Кастера осудила акты вандализма. «Это совершенно ужасно, — сказала она в интервью BFMTV. — Выступать против игр — значит выступать против Франции».

На данный момент никто не взял на себя ответственность за эти диверсии, однако подобные действия увеличивают тревожность перед церемонией открытия Олимпийских игр, пишет агентство.



Франция развернула беспрецедентную операцию по обеспечению безопасности в мирное время, чтобы обезопасить мероприятие. В ней задействовано более 45 000 полицейских, 10 000 солдат и 2 000 частных охранников. На крышах домов будут работать снайперы, а с воздуха за происходящим будут следить беспилотники.





Фото: Reuters

