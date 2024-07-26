Белорусов вербуют на войну под видом поиска сотрудников «на вахту» в России

Журналисты издания «Зеркало» связались по телефону, указанному на рекламных листовках, которые оказались в почтовых ящиках жителей Минска. В них сообщалось, что некое «садово-парковое предприятие приглашает мужчин на вахту в Россию». Также было указано, что нужны исключительно мужчины от 18 до 65 лет, а работодатель оплатит трансфер до места работы. Необычно большая зарплата и единоразовая выплата не были похожи на обычное коммерческое предложение. При этом фоном для данного рекламного текста был мужчина в камуфляже.



Журналист «Зеркала» позвонил по указанному телефону, где ему сообщили, что «вахта» будет в Украине, а контракт нужно будет подписывать с Минобороны России.



Подписавшим контракт белорусам обещают единовременную выплату в размере 700 тысяч рублей из регионального бюджета и 195 тысяч рублей — из федерального. Как сообщил «заказчик», при наличии страховки можно трудоустроиться, тогда работодатель выплатить еще 400 тысяч рублей. Ежемесячное пособие контрактникам — от 210 тысяч рублей.

В случае ранения, в зависимости от тяжести, выплачивается до трех миллионов, а в случае гибели родственники получат 12 миллионов рублей.

По данным издания «Говорит НеМосква», региональную выплату в 700 тысяч рублей выплачивают в Ростовской области, однако по телефону журналисту не сообщили, куда его направят в России. При этом обещали оплатить трансфер до места назначения и оплату жилья, пока будут оформляться документы.

Рекрутер отдельно отметил, что контракт заключается на год, «но в любом случае служить будете, пока не закончится СВО». После заключения контракта белорусы могут в упрощенном порядке получить гражданство России, «чтобы в Беларуси не привлекли к уголовной ответственности» (наемничество является уголовным преступлением).







Фото: Зеркало



