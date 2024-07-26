Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве, доставили из Турцию в Россию

ФСБ отчиталась о доставке в Россию 29-летнего Евгения Серебрякова, задержанного в Турции, которого обвиняют в подрыве машины российского военного. Силовики опубликовали видео, на котором Серебрякова выводят из самолета, и второе видео с его допросом.

На видео Серебряков говорит, что в феврале 2023 года «инициативно вышел» на администратора паблика «с целью сотрудничества со спецслужбами Украины». После чего он начал общаться с человеком, который представился Ильей, по мнению Серебрякова, это был сотрудник СБУ. Общение проходило в мессенджере, была и одна очная встреча в Стамбуле.

Как утверждает Серебряков, ему предложили убить российского офицера в обмен на украинское гражданство и вознаграждение от 10 до 20 тысяч долларов. После чего она забрал компоненты взрывчатки в Подмосковье, а затем «под контролем и с инструкциями от Ильи» собрал взрывное устройство и заложил в автомобиль.



Уголовное дело в отношении Серебрякова возбуждено по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и незаконном приобретении и хранении взрывных устройств. Ранее молодой человек был заочно арестован, поэтому допроса его отправят в СИЗО.



Между тем следствие и официальные источники до сих пор не назвали военного, машину которого взорвали на севере Москвы. В результате водителю оторвало обе ступни, так же пострадала женщина. Официально о личности пострадавших от взрыва не сообщалось.



По данным «Коммерсанта», владелец машины «служил в ГРУ и отвечал в своей части за средства связи». Телеграм-канал Astra изначально назвал пострадавшего заместителем начальника радиоцентра воинской части спутниковой связи 33790. От государственных СМИ посыпались опровержения и заявления от военного, что с ним все в порядке.

Позднее Astra сообщила, что в машине был его тезка — Андрей Вячеславович Торгашов, служащий в воинской части 45807, зарегистрированной в комплексе зданий ГРУ на Хорошевском шоссе в Москве.



