Юриста Алексея Ладина, защищавшего крымских татар и украинских военнопленных лишили адвокатского статуса

Адвокатская палата Тюменской области лишила адвокатского статуса Алексея Ладина, представлявшего крымских татар, обвиняемых в терроризме, экстремизме и диверсиях, и украинских военнопленных, сообщило движение «Крымская солидарность».

Формальным поводом стали высказывания Ладина в соцсетях, квалификационная комиссия посчитала, что он нарушил адвокатскую этику, так как в октябре прошлого года получил две административные статьи.

Первый протокол на адвоката составили из-за публикации в Фейсбуке* поста с рисунками заключенного Исмаила Рамазанова еще в 2018 году. Через пять лет эксперты нашли на рисунках символику «Батальона имени Номана Челебиджихана», которого Верховный суд признал террористической организацией. Адвоката арестовали на 14 суток за демонстрацию запрещенной символики.

Второй протокол на Ладина составили по статье о «дискредитации» российской армии за публикацию ссылки на статью про обстрелы Украины и репрессии внутри России с хэштэгом #НЕТВОЙНЕ. Адвоката оштрафовали на 45 тысяч рублей.

Как отмечает «Крымская солидарность», многие адвокаты по делам крымских татар подвераются репрессиям, известно как минимум о пяти случаях административных арестов.

Летом 2022 года адвокатского статуса лишили трех адвокатов в по данным делам — Лилю Гемеджи, Рустема Кямилева и Назима Шейхмамбетова.

Алексей Ладин с решением не согласен и будет его обжаловать.





*Компания Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, признана «экстремистской» и запрещена в России.



Фото: Крымская солидарность