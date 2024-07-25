Суд в Москве отправил в СИЗО директора Военно-строительной компании Минобороны Андрея Белкова

Белкова задержали в среду вечером, подозревают в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа. Несмотря на то, что задержанный возглавляет строительную компанию Минобороны, которая была одним из крупнейших застройщиков Мариуполя, официально, как пишет «Коммерсант», ему вменяют участие в закупке томографа по завышенной цене в бытность руководителем Главного военно-строительного управления по специальным объектам (ГВСУ). Компания продала ведомству томограф стоимостью 76 миллионов рублей за 121 миллион. Разница, по версии следствия была распределена между Белковым и собственником компании. По информации издания, дело по закупкам в 2019 году было возбуждено еще в июле 2023 года.

В начале июля стало известно о претензиях со стороны Минобороны и к Военно-строительной компании (ВСК), по сообщению ТАСС, ведомство предъявило к подрядчику 23 иска на общую сумму 6,8 млрд рублей. По данным агентства, три иска связаны с убытками, которые ВСК причинила Министерству обороны.



С конца апреля, после ареста замминистра обороны Тимура Иванова, последовала череда арестов сотрудников военного ведомства. В мае суд отправил под стражу начальника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению госзаказа Владимира Вертелецкого, начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, начальника главного управления связи ВС России Вадима Шамарина. Под следствием находится и экс-командующий 58-й армией Иван Попов, которому 15 июля изменили меру пресечения с СИЗО на домашний арест.



Фото: Минобороны