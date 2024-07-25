Депутат Госдумы Александр Хинштейн анонсировал замедление YouTube на 70%

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что власти замедлят американский сервис на 40% до конца этой недели и на 70% к концу следующей. Мера коснется только десктопной версии, мобильная будет работать без искусственного замедления.

По словам, Хинштейна решение о замедлении было принято именно сейчас, так как люди «находятся в отпусках», и меньше человек будет затронуто замедлением сервиса.



YouTube следует воспринять эту меру «как предупреждение», сообщил депутат, добавив, что в России уже есть альтернативы американскому сервису в лице Rutube и VK Видео.



«Деградация» YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство. Все происходящее — является следствием антироссийской политики хостинга, который последовательно удаляет каналы наших общественных деятелей (блогеров, журналистов, артистов), чья позиция отличается от западной точки зрения. Поэтому дальнейшая судьба YouTube в России зависит исключительно от него самого. Если администрация ресурса не изменит свою политику и не начнет соблюдать наши законы, ничего хорошего его здесь не ждет«, — написал Хинштейн в сном телеграм-канале.



«Ростелеком» уже фиксировал ухудшение времени загрузки видео в YouTube в середине июля, однако оператор тогда заявил, что это вызвано проблемами оборудования сервиса в России.

