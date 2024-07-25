Жителям челябинского Миасса будут платить по миллиону рублей за участие в войне с Украиной

Заксобрание Челябинской области на заседании 25 июля утвердило повышение региональной выплаты за заключение контракта с ВС РФ в два раза, с 305 до 705 тысяч рублей, с выплатой от Минобороны эта сумма составит 900 тысяч рублей. Жители Миасса за заключение контракта с Минобороны теперь будут получать 1 млн рублей, городские депутаты одобрили дополнительную муниципальную выплату в 100 тысяч рублей, сообщили «7×7»*.

В июле сумму региональных выплат выше 1 млн рублей подняли четыре российских региона — Москва, Татарстан, Башкортостан и ЯНАО. В Московской области вместо региональной выплаты до 1,3 млн рублей увеличили так называемую «специальную выплату», которая выплачивается из областного бюджета.



Теперь в Москве контрактники получат 1,9 млн рублей, в Московской области — 1,7. В Краснодаре благодаря увеличенной муниципальной выплате за участие в войне получают 1,6 млн рублей. По 1,5 млн рублей получат заключившие контракт с Минобороной в Татарстане и Карачаево-Черкесии, 1,3 млн рублей получат контрактники ЯНАО.



Дополнительные выплаты за вербовку контрактников на войну ввели в трех регионах: в Татарстане и Ярославской области за каждого приведенного обещают по 100 тысяч рублей, в Воронежской области — 15000 тысяч рублей.



По данным Минобороны на начало июля, с начала 2024 года около 190 тысяч россиян подписали контракты с оборонным ведомством. Однако, несмотря на эти цифры, регионы продолжают стремительно увеличивать суммы выплат по контракту, отчаянно завлекая желающих пойти воевать за деньги.







*Признаны в России «иностранным агентом».