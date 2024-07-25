Close

#Новости

В Белгородской области танк переехал «Ниву», водитель погиб

25.07.2024

Это уже второй случай, два месяца назад танк с пьяными военными врезался в машину, водитель скончался на месте

По данным «Пепла», танк переехал «Ниву», которая двигалась по главной дороге с соблюдением всех правил безопасности. Танк выезжал с поворота и, не уступив дорогу «Ниве», переехал машину. Водитель «Нивы» скончался на месте.

В ночь с 31 мая на 1 июня в Белгородской области произошло похожее событие. Пьяные военные на танке врезались в автомобиль и попытались скрыться с места преступления. Водитель машины погиб на месте, а официальной информации о происшествии не было в сводках МВД. В каком состоянии находился экипаж танка в этот раз, пока неизвестно.

За два года войны на территории Белгородской области погибли 216 мирных жителей, подсчитал «7×7»*, используя данные из открытых источников.


*Признан в России «иностранным агентом».

Фото: Пепел

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.