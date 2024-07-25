В Днепре задержан подозреваемый в убийстве экс-депутата Верховной Рады Украины Ирины Фарион

О задержании подозреваемого сообщил в своем телеграм-канале Владимир Зеленский, отметив, что операция была «очень непростой», а над раскрытием убийства работали сотни специалистов из Национальной полиции Украины, СБУ и других служб. Президент отметил, что поручил министру внутренних дел представить обществу все детали.

Министр МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что команда оперативного штаба 139 часов изучала место преступления, обследовав 100 га территории отхода стрелка. Найти мужчину после получения его фото «было делом времени». Задержанный — житель Днепра, во Львове он арендовал не менее трех квартир. Следствие склоняется к версии, что стрелок — только исполнитель.



Покушение на бывшего депутата Верховной Рады Ирину Фарион произошло 19 июля, неизвестный выстрелил ей в голову, когда она ждала такси возле своего дома. Она умерла в больнице. Позже стало известно, что за Фарион следили несколько дней перед покушением, молодого человека в яркой одежде засняли несколько уличных камер.



Языковед, преподаватель Львовского университета Ирина Фарион была известна своими заявлениями в поддержку украинского языка, многие из которых журналисты характеризовали как радикальные.







Фото: УНИАН