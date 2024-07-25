В российской ракете, ударившей по детской больнице «Охматдет» в Киеве, стоял американский чип

The New York Times со ссылкой на Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины сообщило, что в ракете Х-101, которой ударили по крупнейшей детской больнице «Охматдет» в Киеве, использовалась программируемая пользователем вентильная матрица от американского производителя. По данным издания, используемый в данной ракете чип был произведена AMD или Intel. Такие микросхемы используются в пожарной сигнализации, интернет-модемах, однако они также являются составляющими беспилотников и ракет, поэтому их продажа в Россию запрещена.

Как пишет NYT, основным поставщиком чипов в Россию стал Китай, где находятся заводы американских производителей. Texas Instruments, производящая чипы, используемые в дронах «Шахед» и «Ланцет», имеет завод в китайском Чэнду, еще более крупный производитель Micron Technology выпускает их в Сиане.

Представители компаний сообщили изданию, что выступают против использования Россией своих технологий и соблюдают американский экспортный контроль. При этом согласно закону производители не обязаны отслеживать, куда после продажи направляются товары и кто конечный потребитель. А Россия наладила теневые схемы, при которых санкционные товары закупают дистрибьюторские компании в Азии, поставляющие затем их российским военно-промышленным компаниям.



Как следует из данных таможни, с начала войны Россия импортировала чипов двойного назначения на 390 млн долларов.



О том, что в запущенной по детской больнице в Киеве ракете могла быть западная электроника, ранее уже сообщала Financial Times. Свои выводы издание сделало на основе анализа ракеты Х-101, которая использовалась Россией для удара по Киеву в январе. Тогда данные украинских экспертов показывали, что в этой ракете было 16 единиц электроники западного производства, среди которых продукция швейцарской STMicroelectronics и американских Intel, Texas Instruments и Analog Devices.



8 июля в результате ракетной атаки в Киеве был разрушен токсикологический корпус крупнейшей детской больницы Украины «Охматдет», в которой осуществляют диагностику и лечение онкогематологических заболеваний, а также выполняют трансплантации костного мозга. Погибло четыре человека, из них два ребенка, 32 человека получили ранения.





Фото: Вот Так