По информации Baza, вечером 24 июля в районе деревни Мартыновки в Суджанском районе военнослужащие расстреляли «Ладу Приору», в которой находились два местных жителя. 21-летний пассажир получил ранение и был госпитализирован.

Источники Readovka сообщили, что военные также открыли огонь по сотрудникам ДПС.



Около шести утра следующего дня сотрудники ФСБ задержали четверых военнослужащих, передвигающихся на автомобиле с символом Z в состоянии сильного алкогольного опьянения. По ориентировке именно из этой машины стреляли в авто с гражданскими. Военнослужащие доставлены в отдел полиции Суджи.

Между тем, как сообщил RusNews, власти Курской области предложили предпринимателям самим защищаться от дронов ВСУ. Как защищаться от российских военных, власти пока не уточнили. Официально правоохранительные органы не комментировали информацию о нападении.





