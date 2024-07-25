Депутатку горсовета Новосибирска Светлану Каверзину* обвинили в невключении самой себя в реестр «иноагентов»

На независимого депутата горсовета Новосибирска Светлану Каверзину, уже включенную Минюстом в реестр «иностранных агентов», решили составить протокол об «осуществлении лицом, не включенным в реестр иностранных агентов, деятельности в качестве иностранного агента», сообщил «Сибирский экспресс».

Как следует из письма управления Минюста по Новосибирской области, Каверзину хотят обвинить в том, что она сама не подала заявление на включение в реестр «иноагентов». Каким образом она должна была узнать заранее, что ее объявят «иноагентом», в документе не уточняется.



Каверзиной грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.



«Это уже что-то нервное. И подлое. Меня вызывают на составление протокола за то, что они сами придумали во внесудебном порядке, что я иноагент. Мол, вы должны были догадаться вперед нас и вперед нас сами себя включить в реестр иноагентов. А раз не предугадали нашу хотелку — вот вам штраф», — написала Каверина в своем телеграм-канале.

Минюст внес Светлану Каверзину в реестр в марте 2024 года. В публичном обосновании не было сказано о каком-либо иностранном финансировании — только то, что она «распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов совместно с иностранными агентами, а также иностранными СМИ».



По недавнему ужесточению законов об «иноагентах» в РФ действующих депутатов, которым присвоили такой статус, лишат мандатов уже осенью 2024 года, если их не удалят из реестра. «Иноагенты» также не могут баллотироваться в органы власти.



В мае на депутатку составили административный протокол за неправильную «иноагентскую» маркировку в телеграм-канале, решение по нему суд пока не вынес.



В июне Каверзину и ее коллегу, депутата горсовета Антона Картавина*, тоже признанного «иноагентом», вызвали на допрос в ФСБ в качестве свидетелей по уголовному делу о финансировании экстремистской деятельности. Против кого оно возбуждено, неизвестно — депутаты находятся под подпиской о неразглашении.





*Признаны в России «иностранными агентами».

Фото: RusNews