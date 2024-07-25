В Нижнем Новгороде обвинение запросило для местного жителя 4 года колонии за перевод ФБК* в сумме 1899 рублей

В Московском районном суде Нижнего Новгорода в прениях прокурор потребовал приговорить местного активиста Глеба Калинычева** к четырем годам колонии за денежный перевод ФБК, сообщила SOTA***.

Калинычева обвиняют по статье о финансировании экстремизма за перевод 1899 рублей в пользу Фонда борьбы с коррупцией. По версии следствия, пожертвования, он переводил небольшими суммами в августе—январе 2021–2022 годов, после объявления ФБК «экстремистской» организацией.



Калинычев отказался признавать свою вину. При этом прокурор отметил в качестве доказательства вины, что обвиняемый не отрицает, что подключил автоплатежи к различным общественным организациям, а также утверждал, что в момент платежей Калинычев знал об «экстремистском» статусе ФБК.



Глеба Калинычева задержали в сентябре 2023 года, с тех пор он находится в СИЗО. Дома у Глеба и его брата Дмитрия прошел обыск. В декабре прошлого года стало известно, что матери Глеба Калинычева запретили свидания с ним в СИЗО. Силовики объяснили это тем, что встречи могут способствовать сокрытию улик.



Активиста уже задерживали и проводили обыски по другим делам, связанным с делами о «дискредитации» российской армии, однако там он был в статусе свидетеля.



9 июня 2021 года Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией «экстремистской» организацией. Позднее апелляционный суд утвердил это решение. После этого любые пожертвования ФБК стали считаться финансированием экстремизма.



По подсчетам «Холода»****, на момент апреля фигурантами уголовных дел за пожертвования ФБК стали 15 человек.







*Признаны в России «экстремистской» организацией, деятельность которой запрещена.

**Внесен в список «террористов и экстремистов».

***Признаны в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.

****Признаны в России «иностранным агентом».