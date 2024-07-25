NYT: По одному из адресов в Гонконге зарегистрированы дюжина компаний, которые помогают России получать микросхемы для военной промышленности

По данным The Times, с начала полномасштабного вторжения в Украину, в Россию поступило около $4 млрд микросхем ограниченного доступа от более чем 6 000 компаний, включая гонконгскую 135 Bonham Strand. Даже когда Запад пытался перекрыть доступ к полупроводникам с помощью торговых ограничений, Россия создала параллельную цепочку поставок, импортировав за последние три месяца 2023 года почти столько же критически важных чипов, сколько за тот же период 2021 года.

Схема обхода санкций довольно проста. Американские производители микросхем продают свою продукцию международным дистрибьюторам. По закону они не обязаны отслеживать, куда попадают их товары. Затем Россия обращается к международным дистрибьюторам, которые находятся в Гонконге, Китае, Турции, Индии, Сербии и Сингапуре, чтобы поддерживать стабильные поставки технологий.

Несколько подобных компаний, расположенных в Гонконге, приобрели миллионы чипов и датчиков ограниченного доступа для российских военных технологических компаний, многие из которых попали под санкции американского правительства, пишет The New York Times.



В 2008 году российский бизнесмен Алексей Чиченев получил контроль над компанией под названием Saril Overseas, расположенной в Гонконге. Это была одна из структур в растущем портфеле подставных компаний по адресу 135 Bonham Strand, возглавляемом Чиченевым и его партнером Михаилом Виноградовым. К 2022 году они контролировали по меньшей мере 11 компаний по этому адресу, согласно корпоративному реестру Гонконга. Только две из этих компаний, Kvantek и Superchip, продавали чипы в Россию до войны на Украине. Но с введением ограничений и санкций их стало больше.



Компания Saril Overseas, например, не имела записей об экспорте в Россию первые шесть месяцев после начала войны. Первой партия чипов стоимостью была $95 тысяч была отправлена в июле 2022 года. Позже Saril Overseas расширила свою торговлю с несколькими российскими компаниями. К этому году, согласно анализу данных российской таможни, она продала полупроводников с ограниченным доступом на сумму около $9 млн

Согласно регистрационным документам, фирмы, расположенные на улице Бонэм Стрэнд, 135, использовали витиеватые офшорные структуры собственности, которые пересекались с холдинговыми компаниями на Британских Виргинских островах и Кипре. Акции компаний передавались между российскими бизнесменами с адресами в Вене, Тель-Авиве и Париже, согласно регистрационным записям гонконгских компаний.



NYT пишет, что две компании по этому адресу принадлежали по отдельности Андрею Козицыну и Игорю Кудряшкину, бывшим директорам Уральской горно-металлургической компании, которая связана с производством оружия. В 2014 году, после аннексии Крыма Россией, Козицын и Кудряшкин передали право собственности на компании Чиченеву и Виноградову.

Одним из бенефициаров продолжающихся поставок стала компания Staut, российский поставщик военной электроники. В июле 2023 года Министерство финансов США внесло ее в станционный список, однако компании в Гонконге — Chipdevice и Leningrad Microwaves — являются собственностью Staut и другого российского поставщика военной электроники — компании «Фрегат». С начала войны Chipdevice и Leningrad Microwaves получили запрещенных к поставкам в Россию чипов на сумму в более $17 млн. В конце прошлого года Соединенные Штаты ввели санкции против компаний Chipdevice и «Фрегат».



Как пишет NYT, чиновники США всегда остаются на шаг позади, компании, замешанные в теневых схемах, попадают в санкционные списки, и тут же появляются новые, иногда с теми же собственниками.







Фото: The New York Times



