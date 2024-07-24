Тамбовский районный суд признал бизнесмена Юрия Шефлера и связанные с ним компании «экстремистским объединением»

Тамбовский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии российских активов владельца водочных брендов «Московская» и «Столичная» миллиардера Юрия Шефлера, сообщили в пресс-службе судов региона.

Власти обратили в собственность как минимум два предприятия: тамбовский спиртзавод «Амбер Талвис» и комплекс зданий калининградского водочного завода «СПИ-РВВК», простаивающего с 2012 года.



По версии прокуратуры, за счет подконтрольных Шефлеру компаний вооруженные силы Украины получили более 120 тысяч беспилотников, а также автомобили, боеприпасы, питание и средства связи. Шефлер финансировал фонд «Поддержи Украину», в который только в 2022–2023 годах направили €38 млн.



Суд признал признал Шефлера и его люксембургские компании Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group экстремистским объединением.

Юрий Шефлер — уроженец Орла. Он покинул Россию в 2002 году и занялся производством водки за границей, развивал свои алкогольные бренды под маркой Stoli. Forbes оценивает состояние бизнесмена в полтора миллиарда долларов.



Ранее суд национализировал производство популярной водки в России у украинского бизнесмена Евгения Черняка. Суд обратил в доход государства его алкогольный холдинг Global Spirits, производящий водку «Хортиця». В России Черняк также внесен в список «террористов и экстремистов». Хамовнический суд заочно арестовал предпринимателя по делу о «финансировании терроризма».



Фото: Твердый знак Тамбов